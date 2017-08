Ergste overstromingen in jaren in Zuidoost-Azië: meer dan 1.200 doden

Mensen in India, Bangladesh en Nepal zijn het wel gewoon dat het moessonseizoen (van juni tot september) gepaard gaat met overstromingen, maar volgens internationale hulpagentschappen zijn die dit jaar veel erger dan andere jaren. In de drie landen zijn nu al meer dan 1.200 mensen om het leven gekomen, zo bericht de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Duizenden dorpen zijn afgesneden van de wereld, en duizenden mensen moeten het al dagen stellen zonder voedsel en proper water.

In India staat de teller op zeker 850 doden. Vooral de staten Bihar en Uttar Pradesh zijn zwaar getroffen. Ook Mumbai, de economische hoofdstad, blijft niet gespaard. Sinds maandag viel er meer dan anderhalve meter regen. Tientallen vluchten en treinen werden geschrapt, en veel bedrijven hebben hun werknemers naar huis gestuurd. De meteorologische diensten hebben de bevolking aangeraden thuis te blijven en verplaatsingen te vermijden.

Voor Nepal spreken de Verenigde Naties over de ergste overstromingen in tien jaar. In Bangladesh is meer dan een derde van het grondgebied overstroomd als gevolg van de moessonregens.