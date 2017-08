Franse hengst schrijft geschiedenis op Waregem Koerse

De 10-jarige Franse hengst Taupin Rochelais heeft dinsdag op de 170e editie van Waregem Koerse geschiedenis geschreven door voor de derde keer op rij de Grote Steeple-Chase van Vlaanderen (100.000 euro) te winnen. Aan de Gaverbeek, waar meer dan 40.000 toeschouwers aanwezig waren, nam hij met jockey Thomas Beaurain meteen de leiding, om die niet meer af te staan. Hij is de eerste in de moderne geschiedenis die de wedstrijd drie keer wint.

Calisco de Kerser werd tweede, Brise de Kerser derde. Parron en Amirande maakten de top vijf compleet.

Taupin Rochelais controleerde, met in zijn kielzog Amirande, bereden door Stephane Paillard en Parron van de Belgische eigenaar Dirk Huyck. Op de Real Ditch ging Poligroom in de fout. Topain Rochelais bleef de leiding waarnemen, kort gevolgd door topfavoriet Baltic Prince, bereden door de Franse kampioen James Reveley. Beaurain bleef het tempo aangeven en liet zijn paard geen meter te veel doen. De plaatsen bleven ongewijzigd en het werd een strijd tussen vier paarden. Met nog 500 meter te lopen ging Baltiko Prince in de fout. Het waren drie paarden van trainer Patrick Quinton die voor de overwinning streden. Taupin Rochelais haalde het met twee lengten voorsprong op zijn stalgenoten.

“Gewoon fantastisch”, reageerde jockey Beaurain weten. “Het paard had maar één objectief dit jaar en dat was de Grote Steeple-Chase van Vlaanderen voor de derde keer winnen. Ondanks het zware gewicht dat hij moest dragen, vier kilo meer dan Amirande, deed hij het heel goed. Taupin Rochelais is een paard dat graag de kop neemt en de wedstrijd controleert. Dat is ons gelukt.”

Voor trainer Quinton, die vijf van de acht deelnemers aan de start bracht, is het zijn zevende overwinning op rij.

De Prijs Jacques du Roy de Blicquy, die de kleine steeple wordt genoemd, werd gewonnen door de 8-jarige hengst Amour du Puy Noir met jockey Jonathan Plouganou. Een splijtende eindsprint leverde hem negen lengten voorsprong op Cigalon Park op. De favoriet voor de overwinning Fayas, van de stal Quinton, leek lang mee te strijden voor de overwinning, maar na de tweede passage wipte hij zijn jockey Jordan Duchene, op de Real Ditch, uit het zadel.

Uitslag:

1. Taupin Rochelais (T. Beaurain) 5,4/1

2. Calisco de Kerser (O. Jouin) 8,2/1

3. Brise de Kerser (K. Dubourg) 8,3/1

4. Parron (K. Tabet) 7,5/1

5. Amirande (S. Paillard) 10,0/1