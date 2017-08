Tropische storm Harvey slaat weer toe, belangrijke dijk begeeft het nabij Houston

Er is een evacuatiebevel uitgevaardigd nadat dinsdag ten zuiden van Houston een dijk het heeft begeven aan de Columbia-meren, zo staat op de website van de county Brazoria. Ook verwacht men dat de tropische storm Harvey voor een tweede keer in land zal gaan in de Amerikaanse staat Louisiana.

“Maak dat je weg komt”, staat er op de website en in de tweet te lezen. Sinds zondag gold al een evacuatieplicht in delen van de county. Het waterniveau van de rivieren in de omgeving blijft stijgen als gevolg van de dagenlange hevige regenval.

Drie dagen na zijn aankomst heeft Harvey een complete ravage aangericht in Texas. De storm veroorzaakte een gigantische regenval en veranderde straten in rivieren. Duizenden omwonenden zitten vast in hun overstroomde woningen. De politie heeft nu al 3.400 mensen kunnen redden.

Op weg naar Louisiana

De tropische storm Harvey zal voor een tweede keer aan land gaan in de Amerikaanse staat Louisiana, zo heeft de krant Houston Chronicle dinsdag op gezag van het Nationaal Orkaancentrum in Miami gemeld. Dat zou woensdagmiddag (plaatselijke tijd) gebeuren. Harvey blijft tot donderdagmorgen vroeg (plaatselijke tijd) een tropische storm. Men verwacht dan ook nog meer regen over beide staten, wat het overstromingsgevaar alleen maar erger zal maken.

Vier mensen zijn gestorven als gevolg van de storm. “De kustwacht krijgt nog steeds 1.000 oproepen per uur,” laat kustwachter Mike Hart weten.