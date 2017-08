Ruim duizend vacatures in Haven van Zeebrugge

Brugge - Er staan op dit moment 1.048 vacatures open in de haven van Zeebrugge. Brugge, de VDAB, het havenbestuur en de marine slaan daarom de handen in elkaar om geschikte kandidaten aan te trekken. Dat gebeurt met een pop-upwerkwinkel en met een gerichte actie tijdens de Havendag 2017 op 17 september.

De vacatures stijgen in de haven van Zeebrugge en de Brugse regio terwijl het aantal geschikte kandidaten voor die jobs inkrimpt. Om aan deze krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te komen, heeft de dienst Tewerkstelling van de stad Brugge besloten om op de Vlaamse Havendag van 17 september 2017 in Zeebrugge volop in te zetten op het doelgericht matchen van werkzoekenden en vacatures.

Daarom richt de stad, in aanloop naar de Havendag, samen met VDAB, het havenbestuur en de marine een pop-upwerkwinkel in, specifiek over tewerkstelling in de Haven van Zeebrugge. Van 30 augustus tot 15 september zal daar gefocust worden op de 1.048 vacatures in en om de haven, die de partners door dit initiatief zo veel mogelijk ingevuld willen krijgen. Al 1.500 werkzoekenden zijn gericht uitgenodigd.

Op de Havendag zelf dan, 17 september 2017, stellen meerdere bedrijven hun deuren open en laten zo door middel van workshops, rondleidingen en demonstraties zien wat werken bij hen inhoudt. “Er is krapte op de arbeidsmarkt en het aantal openstaande vacatures stijgt constant. Wij houden de vinger aan de pols en hebben daarom het initiatief genomen om samen met VDAB, de haven en de marine deze jobs in aanloop naar en op de Havendag zelf in het licht te zetten. Er zijn bovendien jobs beschikbaar voor zowel hoog- als laaggeschoolden”, zegt schepen voor Werk Minou Esquenet (CD&V).