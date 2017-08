TREND. Koper in je interieur

Koper in je huis is hip. In tegenstelling tot een kil accent, geeft dit metaal een moderne warme toets aan een ruimte. Maar hoe integreer je koperen accenten nu perfect zonder dat het te veel van het goede wordt? Interieursite Fresh Home deelt een aantal makkelijke tips.

Plaats koperkleurige elementen voor een neutrale achtergrond

Een koperkleurig item in de kamer mag gezien worden, maar het wordt pas echt een eyecatcher voor een neutrale muur. Zwart, grijs, bruin en cognackleur zijn veilige keuzes, maar met wit krijgt de ruimte een heel andere, veel lichtere feel. Onthoud dat natuurlijke materialen ook gelden als neutrale achtergronden en dus perfect te combineren zijn met kopertinten. Maak dat je verschillende vormen en patronen die bij elkaar passen gebruikt om een monotone look te voorkomen.

Een bericht gedeeld door Boardmans (@boardmans_sa) op 24 Aug 2017 om 12:29 PDT

Speel met geometrische vormen

Verschillende geometrische vormen in koperkleur combineren is gewaagd, maar als je het goed doet maakt het je interieur visueel zeer interessant. Check wel of je persoonlijke voorkeuren stroken met de stijl van je woning. Industriële panden lenen zich uitstekend voor een experimentele inrichting met geometrische vormen, terwijl je het in een traditionele woonst best soberder houdt.

Een bericht gedeeld door L A U R E N ? (@laurensinteriors) op 14 Aug 2017 om 12:22 PDT

Durf combineren met andere metalen

Als je koperkleurige accenten op de juiste manier combineert met andere metalen - denk koperen potten en pannen in een inox keuken - dan kun je een ruimte een extra luxueuze uitstraling meegeven. Gouden regels: van koper, goud en brons wordt gezegd dat ze een warme sfeer creëren. Chroom en staal hebben dan weer het omgekeerde effect. Combineer twee materialen uit beide categorieën voor de juiste balans. Houd er ook rekening mee dat er slechts één metaal dominant mag zijn en beperk accenten in het andere metaal tot één of twee stuks.

Een bericht gedeeld door Urakawa Jenkins Architecture (@ujarchitecture_au) op 17 Aug 2017 om 10:15 PDT

Integreer de trend met accessoires

Ben je liever voorzichtig om koper in je woonst te integreren? Accessoires - groot of klein - maken al een heel verschil. En als je ze beu bent, neem je ze gewoon weer weg. Deze kleintjes maken alvast een grote indruk: koperen kaarshoudertjes, handvatten voor aan de keukenkastjes, schalen, bloempotten, vazen of zelfs een espressomachine. Hier is er één tip om de trend optimaal in de ruimte te verwerken: laat kleine koperkleurige accessoires terugkomen in dezelfde ruimte om duidelijk te maken dat het metaal de rode draad is in je interieur. Grotere stukken kunnen dan weer optimaal stralen in hun eentje.