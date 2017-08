Wilrijk - Bij AS Adventure op de Boomsesteenweg in Wilrijk ontdekte het personeel maandagochtend dat een inbreker had toegeslagen.

De onbekende had met een koevoet de toegang geforceerd en had enkele kasten opengebroken. Het is niet duidelijk wat er precies gestolen werd. Dit zal een inventaris van de stock moeten uitwijzen. De politie nam de achtergelaten koevoet in beslag voor verder onderzoek. De dader blijft op te sporen.