Transferitis: Mbappé mag nationale ploeg niet verlaten, Coutinho ‘plots’ weer fit bij Brazilië

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zijn internationals verboden om deze week de selectie te verlaten voor de afronding van een transfer. “Ze zijn en blijven hier”, zei Deschamps op het nationale trainingscomplex Clairefontaine, waar de ‘Haantjes’ zich voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Oranje (donderdag) en Luxemburg (zondag). “De focus moet volledig op donderdag liggen.”

Zo’n anderhalf uur na de confrontatie tussen Frankrijk en Nederland in het Stade de France sluit de transfermarkt. Deschamps weet dat de aanloop naar het voor beide landen belangrijke duel zal worden overschaduwd door transfergeruchten. Over Kylian Mbappé en Thomas Lemar bijvoorbeeld, twee grote talenten van AS Monaco.

“De transferperiode duurt te lang, vooral de clubtrainers lijden daar onder”, zei de Franse bondscoach. “Ik probeer alle verstorende elementen tot een minimum te beperken.”

Coutinho kan spelen bij Brazilië

Philippe Coutinho lijkt plotseling weer helemaal fit. De 28-jarige Braziliaan kwam dit seizoen door een vermeende rugblessure nog niet in actie bij Liverpool, dat nog steeds weigert hem aan Barcelona te verkopen. Bij de nationale selectie traint de begeerde spelmaker deze week echter weer volop mee. Hij is in Porto Alegre met de Braziliaanse selectie in voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd donderdag tegen Ecuador. Mogelijk begint hij ook meteen in het basisteam.

Volgens zijn arts Michael Simoni is er een logische verklaring voor het opmerkelijke herstel Coutinho. “Het is een kwestie van stress. De onzekerheid over zijn toekomst grijpt hem emotioneel heel erg aan. Die spanning bij hem is nu even verdwenen.”

Coutinho weet niettemin nog steeds niet waar hij aan toe is. Liverpool heeft naar verluidt al drie keer een bod van Barcelona afgewezen. Zelfs een bedrag van 123 miljoen euro negeerde de Engelse club van Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi.