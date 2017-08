Vrouw opgepakt voor brandstichtingen in Oostende

Brugge - Een 60-jarige vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag in Oostende opgepakt op verdenking van enkele brandstichtingen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In de Oesterbankstraat werd brand gesticht aan twee wagens.

Tussen 1 uur en 1.30 uur vatten in de Honoré Borgersstraat en op het Sint-Catharinaplein al twee vuilnisbakken vuur. Ongeveer op hetzelfde tijdstip ontstond er in de Oesterbankstraat een voertuigbrand. De schade aan de Audi viel mee, maar volgens de deskundige was het vuur zo goed als zeker aangestoken. Op dezelfde plaats brandde rond 4 uur ook een Golf helemaal uit.

Tijdens die laatste brand merkte de politie op dat een vrouw zich verdacht gedroeg. De 60-jarige Waalse woont bovendien in het appartementsgebouw in de Leopold III-laan waar vorige week al brand werd gesticht. In de fietsenstalling werden toen twee fietsen helemaal vernield. Er wordt onderzocht of de vrouw ook voor die brand en voor de vuilnisbakbranden in aanmerking kan komen. De vrouw werd eerder al veroordeeld voor brandstichting.

In een garage langs de Torhoutsesteenweg deed zich ook nog een vijfde brand voor. De eigenaar kon het vuur echter zelf blussen. De deskundige kwam tot de conclusie dat het vuur accidenteel ontstond.

