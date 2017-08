Vierduizendtal studenten neemt deel aan “tweede zit” van toelatingsexamen arts en tandarts

Brussel - Ongeveer vierduizend studenten zijn dinsdagmorgen om 9.30 uur in Brussels Expo, aan de Heizel, begonnen aan het tweede toelatingsexamen voor arts en tandarts. Het gaat om de laatste sessie van de toelatingsproef in zijn huidige vorm, want volgend jaar zullen er enkele wijzigingen worden aangebracht aan de organisatie van het examen.

Volgens het Vlaams ministerie van Onderwijs hebben zich in totaal 4.029 deelnemers ingeschreven voor het examen. Maar traditioneel beslist een deel van die kandidaten om niet op te dagen. Het uiteindelijke aantal deelnemers zal in de loop van de namiddag worden bekendgemaakt.

Aan de eerste zit van het examen hadden begin juli nog 5.030 studenten deelgenomen, van wie er 752 geslaagd waren. Een groot deel van de studenten die toen niet slaagde, heeft zich nu opnieuw ingeschreven. Al zitten er onder de deelnemers aan de tweede zittijd ook altijd wel studenten die bij de eerste sessie niet aanwezig waren, omdat ze bijvoorbeeld met vakantie waren, verduidelijkt Viona Raymaekers van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

De toelatingsproef bestaat net als in juli uit twee delen. Enerzijds wordt de kennis en het inzicht in wetenschappelijke vakken als wiskunde, fysica, chemie en biologie getest. Anderzijds wordt er aan de hand van casussen ook gepeild naar het probleemoplossend vermogen van de studenten.

Vanaf volgend jaar zullen er enkele belangrijke wijzigingen plaatsvinden aan de proef: er zullen niet alleen meer kandidaten kunnen starten aan de opleiding, er komt ook een numerus fixus en een aparte proef voor artsen en tandartsen. De numerus fixus houdt in dat de best gerangschikte deelnemers aan de opleiding zullen kunnen starten. Voor het academiejaar 2018-2019 gaat het in totaal om 1.239 starters. Ook inhoudelijk zullen de proeven bijgestuurd worden.

