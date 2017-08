Vlaamse artiesten verplaatsen zich per helikopter: “ze moeten daardoor zelfs geld toeleggen op een optreden”

Dat de zomermaanden voor onze Vlaamse artiesten doorgaans stevig volgeboekt staan, is algemeen geweten. Moeilijker wordt het echter als er last minute nog een tv-optreden moet ingepland worden. Dus worden steeds vaker helikopters ingeschakeld, klinkt het in Dag Allemaal. Het overkwam Laura Tesoro en The Dinky Toys bij de live-uitzending van ‘Zomerhit’.