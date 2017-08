Familie-actrice: “ik was altijd wel aangetrokken tot jongens, maar mijn gevoelens gingen nooit verder”

Achttien werd ze vorige week, en ze heeft meteen een leuke aankondiging. Actrice Sarah-Lynn Clerckx, die in de VTM-reeks ‘Familie’ de rol van Louise Van den Bossche speelt, is verliefd. Dat vertelt ze deze week aan Dag Allemaal.

Sarah-Lynn Clerckx en haar vriend Philippe leerden elkaar kennen op het eindejaarsbal van haar school. En het is haar eerste echt serieuze relatie, vertelt ze. “Mijn vorige relaties duurden nooit langer dan enkele weken, hooguit een maand. Ik was altijd wel aangetrokken tot jongens, maar mijn gevoelens gingen nooit verder. Bij Philippe is dat anders: ik ben voor het eerst écht verliefd.”

Op de foto

Bekend zijn is niet altijd een pretje, moet Sarah-Lynn toegeven. “Sommige fans kunnen wel wat onbeleefd zijn. Als mensen een foto vragen, zeg ik wel bijna altijd ‘ja’. Behalve als ik op restaurant zit. En ja, dan word je al vlug arrogant genoemd.”

Ook op sociale media krijgt ze af en toe vreemde voorstellen. “Jongens vragen wel eens of ik hun lief wil zijn of met hen wil trouwen, en meisjes hopen dat ik hun beste vriendin word. En ooit heeft een oudere man mij een foto van zijn geslachtsdeel gestuurd. Sindsdien open ik geen berichten meer waar foto’s in zitten.”