Whitney Houston had wel degelijk lesbische relatie onthult nieuwe documentaire

De liefde van haar leven zou niet Bobby Brown geweest zijn, maar wel Robyn Crawford. Die naam doet niet meteen een belletje rinkelen? Dat komt volgens veel van haar vrienden omdat Whitney Houston al die tijd haar relatie met haar persoonlijke assistente verborgen hield. Enkelen onder hen denken dan ook dat indien ze uit de kast was gekomen, ze misschien nu nog zou leven. Dat blijkt uit de nieuwe documentaire 'Whitney: Can I Be Me'.

In 2012 kwam er abrupt een einde aan het leven van Whitney Houston. Ze werd amper 48 jaar oud en overleed in haar bad als gevolg van een hartfalen door jarenlang cocaïnegebruik. De zangeres kampte een groot deel van haar leven met een drugsverslaving en volgens heel wat mensen uit haar intieme kring was dat het geval omdat ze onder meer lang met haar liefdesleven had geworsteld. Vooral het feit dat ze al die jaren verliefd was op haar assistente Robyn Crawford en ze daarmee niet naar buiten kon komen, zou haar hebben genekt.

Robyn en Whitney leerden elkaar kennen toen ze 16 waren en zouden 20 jaar lang samenwerken. Dat ze meer dan enkel vrienden zouden zijn geweest, deed al langer de ronde. In 'Whitney: Can I Be Me' bevestigen onder meer haar stylist en bodyguards dat gerucht. Ze zou op zijn minst biseksueel zijn geweest en volgens bodyguard David Roberts hadden haar toenmalige echtgenoot Bobby Brown en Robyn zelfs regelmatig ruzie omdat ze jaloers waren op elkaar.

Ander tijdperk

Omdat dat die relatie te intens werd, zag Whitney zich uiteindelijk genoodzaakt om zich af te keren van haar hartsvriendin. Het waren ook andere tijden, zo brak ze door eind jaren tachtig en dateert haar megahit 'I Will Always Love You' uit 1992. Dat was een tijdperk waarin het helemaal nog niet zo evident was om uit de kast te komen, zeker als je je carrière niet wou verwoesten.

Moest Whitney vandaag populair zijn geworden, dan was het waarschijnlijk allemaal anders gelopen zijn. "Ik denk dat Robyn er op fantastische wijze voor zorgde dat het leven van Whitney op de rails bleef", zegt documentairemaker Nick Broomfield. "Zeker de mensen die het dichtst bij Whitney stonden, hebben het gevoel dat Robyn werd verdreven. Indien zij was gebleven, dan was Whitney er waarschijnlijk ook nog steeds."

De documentaire 'Whitney: Can I Be Me' wordt op 2 september uitgezonden op BBC Two. Hier vind je alvast een voorproefje: