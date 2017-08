US OPEN. Van Uytvanck en Bemelmans meteen uitgeschakeld in eerste ronde

Alison Van Uytvanck (WTA-97) is er in New York niet in geslaagd zich voor de tweede ronde van het US Open te plaatsen. De 23-jarige Vlaams-Brabantse moest in 2 uur en 22 minuten met 6-4, 3-6 en 6-1 het onderspit delven voor haar Chinese leeftijdsgenote Zheng Saisai (WTA-84). Ook Ruben Bemelmans (ATP-96) werd maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij verloor in drie sets van het zestiende reekshoofd, de Fransman Lucas Pouille (ATP-20).

Het was voor Van Uytvanck de vierde deelname in Flushing Meadows. Ook de voorbije drie jaar ging ze er telkens in de eerste ronde uit. Haar beste prestatie op een Grand Slam is een kwartfinale op Roland-Garros in 2015.

Zheng Saisai (WTA-84) - Alison Van Uytvanck (WTA-97): 6-4, 3-6 en 6-1

Ook Ruben Bemelmans ligt eruit

Ruben Bemelmans (ATP-96) kende ook weinig geluk in de eerste ronde op de US Open. De 29-jarige Limburger bleek niet opgewassen tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP-20), het zestiende reekshoofd op het hardcourt in Flushing Meadows. Na 1 uur en 42 minuten was 6-3, 6-4 en 6-4 het verdict.

Bemelmans stond voor de tweede keer op de hoofdtabel van het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen. In 2015 bereikte hij de derde ronde (1/16 finales).

Lucas Pouille (ATP-20) - Ruben Bemelmans (ATP-96): 6-3, 6-4 en 6-4