Al meer dan dertig vermisten bij aardverschuiving in China

Het zuidwesten van China wordt getroffen door een enorme aardverschuiving. Zeker 32 mensen worden vermist, al zeker drie mensen zijn omgekomen, melden de autoriteiten dinsdag.

De drie dodelijke slachtoffers werden samen met zeven gewonden gevonden in Bijie, in de provincie Guizhou, plaatste de lokale overheid op haar website. De verschuiving gebeurde maandag rond 10.40 uur lokale tijd (4.40 uur Belgische tijd). Daarbij werden 34 huizen getroffen.

In de rurale en bergachtige delen van China komen aardverschuivingen regelmatig voor, vooral bij forse regenval. In juli en augustus vonden twee grote aardverschuivingen plaats in de provincie Sichuan waarbij telkens meer dan dertig doden vielen. In de provincie Hunan kwamen in juli ook nog 63 mensen om bij aardverschuivingen en overstromingen.

