ABVV-voorzitter: “Als de regering ons blijft negeren, komen er acties”

“De regering was gebuisd in juni en het zomerakkoord heeft het rapport alleen maar verslechterd.” Rudy De Leeuw, voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, slaat bij het begin van het nieuwe werkjaar alarm. “Deze regering is het sociaal contract met de burger eenzijdig aan het opzeggen en zet de sociale zekerheid op de helling.”

Het rapport waarmee de vakbonden de regering-Michel bedachten aan het einde van het schooljaar was genadeloos: “Gebuisd over de hele lijn”. “En het zomerakkoord heeft dat rapport alleen maar verslechterd”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. “Het zomerakkoord zal de armoede en de ongelijkheid nog doen toenemen.”

“Voor ondernemers is de verlaging van de vennootschapsbelasting misschien een goede zaak, maar daar staan geen middelen tegenover. Want vertel me niet dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA- dat zal ophalen met zijn abonnementstaks. Dat is hoe dan ook een farce. Er komt zelfs geen vermogenskadaster. Hoe gaat hij dan weten wie een effectenrekening heeft van meer dan 500.000 euro? De facturen zullen dus blijven openstaan en het gat in de begroting blijft gewoon bestaan.”

Foto: BART DEWAELE

Dat een vakbondsleider zich nog zorgen moet ­maken dat de begroting niet op orde is.

“Ik blijf voorstander van een overheid die investeert, maar in dit geval weten we al wie de rekening zal betalen. Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) heeft het zelf gezegd na het Zomer­akkoord: Nu staan we met onze rug tegen de muur en zullen we wel verplicht zijn om in de toekomst te besparen. Lees: op de sociale zekerheid en in de openbare diensten. Wij krijgen nu al mails binnen van mensen die moeten rond­komen met een pensioentje van 900 euro per maand. Deze regering is het sociaal contract met de burger eenzijdig aan het opzeggen. Heel de sociale zekerheid staat op de helling, maar wij worden niet gehoord. ”

Bij de hervormingen voor de e-commerce zijn jullie wel betrokken.

“Er was een akkoord, maar achteraf heeft de regering dat versoepeld. Het gouden kalf van de e-commerce wordt aanbeden, maar men offert er wel heel wat voor op: de zevende dag bijvoorbeeld. Want we moeten toch op elk uur van de week een horloge of sportschoenen kunnen bestellen, die ook nog eens de volgende dag in onze bus moeten zitten? Wie daar werkt, zal de facto verplicht worden om die ­arbeidsvoorwaarden te aanvaarden.”

Mogen we concluderen dat er acties komen?

“We zijn nu onze eigen achterban aan het consulteren en daarna komt er een vergadering met het gemeenschappelijk vakbondsfront. De signalen die wij nu al opvangen, zullen dezelfde zijn bij de andere vakbonden: de pensioenen en de sociale zekerheid zijn de twee grote slachtoffers van deze regering. Binnen twee weken komt het Nationaal Pensioencomité samen. Wij gaan onze eisen duidelijk maken aan de regering. Als ze ons opnieuw negeert, ­komen er acties.”

U bent links. Deze regering is centrumrechts, daar koos de kiezer voor.

“De indexsprong stond in geen enkel partijprogramma, de verhoogde pensioenleeftijd evenmin. Ondertussen is de werkgelegenheidsgraad niet verhoogd. Er zijn meer jobs, maar er is geen hoger percentage mensen aan het werk, want er zijn meer mensen en de meeste extra jobs zijn deeltijds en flexijobs. Die laatste dragen niets bij aan de sociale zekerheid of de pensioenen. Nu gaat de regering interimwerk in de publieke sector mogelijk maken. Zijn dat dezelfde ministers die verontwaardigd waren na de Pano-reportage over interim­arbeid in de pakjesbedrijven op de luchthaven?”

