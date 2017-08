VTM-kok Sandra Bekkari reageert op kritiek van collega Jeroen Meus

Maandag maakte Vlaanderen ook op tv kennis met Sandra Bekkari, de bekende diëtiste die faam verwierf met haar boekenreeks ‘Nooit meer diëten’. Vanaf deze week is ze - als opvolgster van Sofie Dumont - dagelijks te zien op VTM in ‘Open Keuken’.

Met ‘Open Keuken’ staat Bekkari recht tegenover ‘Dagelijkse Kost’ geprogrammeerd, dat andere kookprogramma met Jeroen Meus. Die laatste heeft het niet zo met de manier waarop zijn vrouwelijke collega’s hun eten bereiden. “Ik ben er zeker van dat ik het eten van mevrouwen Naessens en Bekkari veel lekkerder zou kunnen klaarmaken dan zij”, zei Meus enkele weken geleden nog. De VRT-kok staat bekend voor zijn veelvuldig gebruik van boter. “Kunnen zij goed koken? Wellicht, maar zij zijn geen chefs.”

Tegenover elkaar

Op die uitspraak reageert Bekkari deze week in Dag Allemaal. “Ik heb die kritiek uit verschillende hoeken gekregen,” klinkt het, “maar daar heb ik nooit wakker van gelegen. Akkoord, ik kan lang niet zo snel groenten snijden als een echte chef, maar is dat nodig? Gezien het succes van mijn kookboeken vindt men mijn gerechten duidelijk lekker. Is dat niet het belangrijkste als je een kookprogramma hebt?”

Volgens Bekkari vullen zij en Meus elkaar ook aan. “In Engeland kunnen Jamie Oliver, die strijdt voor gezonde voeding, en Nigella Lawson, die bekendstaat voor haar decadente desserts, ook naast elkaar bestaan. Alleen in Vlaanderen worden tv-koks tegenover elkaar gezet.”