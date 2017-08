Nederlandse regeringsvorming onder druk door eis PvdA

BRUSSEL -

De Nederlandse formatie leek op zijn einde te lopen maar de begrotingsgesprekken dreigen roet in het eten te gooien. Overeenstemming tussen VVD en PvdA over de nieuwe begroting, die vorige week voor het grijpen leek, is weer ver weg. De partijen waarmee de VVD onderhandelt over een nieuw kabinet willen zich niet binden aan een verhoging van de leerkrachtensalarissen, zoals de PvdA wil. Ingewijden zien geen oplossing meer en zien een kabinetscrisis opdoemen.