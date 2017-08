Vrouwen moeten belangrijkere rol spelen in heropbouw Mali

De vrouwen in Mali zouden een meer prominente rol moeten spelen in de heropbouw van hun land dat nog steeds kreunt onder de oorlog die er in 2012 losbrak. Dat heeft Didier Reynders maandagavond gezegd in de Malinese hoofdstad Bamako. De minister van Buitenlandse Zaken is op vierdaagse missie in Mali en Tsjaad.

Reynders had onder meer overleg met enkele lokale vertegenwoordigers tijdens de conferentie in Bamako. “De grootste uitdaging op dit moment is om de niet-vertegenwoordiging van vrouwen in het conflictbestrijdingsmechanisme aan te pakken aangezien zij er wel de eerste slachtoffers van zijn”, zei een van de vertegenwoordigers uit het noorden van het land.

Het hoofd van de Belgische diplomatie verzekerde de twaalftal vertegenwoordigers van zijn steun. Eerder op de dag had hij dit onderwerp al besproken met zijn collega Abdoulaye Diop en Oumou Touré, minister voor de verbetering van de vrouwen. Reynders beloofde daarin om dit thema aan bod te laten komen binnen de VN-missie Minusma in Mali. Die staat overigens onder leiding van de Belgische generaal-majoor Jean-Paul Deconinck. De minister zal dinsdag een bezoek brengen aan het hoofdkwartier.

