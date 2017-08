Zuhal Demir wil strengere regels voor geïmmigreerde gehandicapten

Brussel - Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) verscherpt de uitkering voor personen met een handicap. Wie er één wil, zal 10 jaar in België moeten wonen, waarvan 5 jaar onafgebroken. “We moeten onze sociale zekerheid beschermen”, zegt ze dinsdag aan Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Demir verscherpt de voorwaarden omdat de huidige voorwaarden de deur voor misbruik open zetten. Daarnaast ziet de N-VA-staatssecretaris dat er een sterke stijging is van het aantal Roemenen (+21%) en Bulgaren (+30%) die een Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT) krijgen. “Dat roept vragen op. Het systeem vandaag is te coulant. In 2012 werden bij Bulgaren al 70 fraudegevallen vastgesteld. Ze kwamen naar België als zelfstandige, maar vroegen kort na hun aankomst en registratie een IVT-uitkering aan. Het systeem is dus bekend én er wordt misbruik van gemaakt.”

Staatssecretaris Demir maakt zich sterk dat ze zo de sociale zekerheid beschermt. “Onze sociale zekerheid is een prachtig instrument om mensen tijdelijk of permanent een menswaardig bestaan te garanderen in moeilijke tijden. Maar we mogen niet naïef zijn, we moeten ze ook beschermen. Migranten kiezen West- en Noord-Europa heus niet voor ons klimaat. Er zijn mensen die naar ons land komen met de intentie om beroep te doen op onze solidariteit, terwijl ze daar eenvoudigweg geen recht op hebben.”

