Rijkevorsel - De jaren lijken geen vat te hebben op Jeanne Geerts. De bewoonster van rusthuis Den Brem is vrijdag 107 jaar geworden en is zo waarschijnlijk de oudste inwoner van de Kempen.

Jeanne Geerts heeft altijd in Beerse gewoond, maar verhuisde tien jaar geleden naar Den Brem in Rijkevorsel. Ze heeft twee kinderen, maar een van hen is overleden. Haar naaste familie bestaat uit zoon ...