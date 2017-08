Grobbendonk - Lien Meeuwssen (17) uit Herenthout is de Antwerpse Jobstudent van het Jaar. Tijdens de vakantie versterkte ze het team van CT Paramedics in Grobbendonk.

CT Paramedics is actief in de zorgsector. “We ondersteunen verpleegkundigen en zorgkundigen in hun activiteit van thuisverpleging”, legt CEO Elly T’Seyen uit. Lien Meeuwssen digitaliseerde voorschriften ...