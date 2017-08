Eerste ‘velobaar’ in gemeente

Essen - Bij de start van het nieuwe schooljaar kunnen fietsers in het centrum van Essen gebruikmaken van een velobaar. Als het project aanslaat, volgen er wellicht nog meer velobaars.

Een velobaar is geen café voor wielerliefhebbers, maar een lange hand- en voetsteun die fietsers kunnen gebruiken tijdens het wachten aan een kruispunt of een spoorovergang. Zo wordt wachten aangenamer en heeft de fietser steun om snel weer te vertrekken, want hij kan op de pedalen blijven staan, zonder af te moeten stappen.

“De velobaar vindt zijn oorsprong in Kopenhagen en krijgt al op verschillende plaatsen navolging”, zegt gemeenteraadslid Brigitte Van Aert (CD&V). “Om wachten voor het rode licht aangenamer te maken, werd er een eerste velobaar geplaatst ter hoogte van café De Meeuw in de Kloosterstraat.”

“Het voorstel werd enkele maanden geleden voorgelegd aan het schepencollege en werd positief onthaald”, zegt schepen van Verkeersveiligheid Brigitte Quick (CD&V). “Deze velobaar verhoogt ook de veiligheid van de fietser. We zijn trots op de handige Harry’s van de technische dienst die de fietsbaar eigenhandig in elkaar hebben geknutseld.”

De Essense broers Staf en Rik De Ridder vinden het idee heel leuk. “Na een schooldag ben je soms wel moe. Als we nu voor een rood licht staan, kunnen we een beetje aan deze baar hangen. Het is heel slim bedacht. Dankzij deze fietsbaar kijken we bijna uit naar onze eerste schooldag”, lachen de broers.