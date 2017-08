Jongeren bekladden pas gerestaureerd monument

Antwerpen 2018 - Jongeren hebben zondag het monument ter ere van componist Peter Benoit in het Harmoniepark in Antwerpen beklad.

Getuigen hadden de politie gewaarschuwd omdat enkele jongeren met graffiti in de weer waren aan de pas gerestaureerde gedenkplek. Telkens een politiepatrouille passeerde, verscholen de jongeren zich. “Een anonieme ploeg heeft uiteindelijk enkele van het groepje kunnen controleren”, luidt het bij de politie. Het was gisteren nog niet duidelijk of die jongeren ook verantwoordelijk waren voor het vandalisme.