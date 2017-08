Opgelapt spookschip na twee jaar op weg naar Turkije

De City of Antwerp is op weg naar een werf in Turkije. Volgens sommigen zou het schip in de toekomst gebruikt worden om vluchtelingen in de Middellandse Zee op te pikken. Foto: Patrick De Roo

Na een verblijf van bijna twee jaar in Antwerpen is het openbaar verkochte autoschip City of Antwerp vrijdag in alle stilte weer vertrokken. Het schip zou op weg zijn naar Turkije.

De City of Antwerp, een bijna dertig jaar oud autoschip van 183,7 meter lengte, werd eind september 2015 in Antwerpen aan de ketting gelegd. Reden was een boycot tegen de Libanese eigenaar Abou Merhi. Die werd door de VS verdacht van betrokkenheid bij drugstransporten en islamterreur. Ook al werd hij daarvan in mei vrijgesproken, het schip ging uiteindelijk onder de hamer.

Experts meenden dat het ‘dood schip’ na twee jaar stilliggen rijp was voor de sloop en gaven het een schrootwaarde van 1,3 miljoen euro. Het was immers met niets meer in orde en de laadklep diende hersteld te worden. Groot was dan ook de verrassing toen een anonieme koper, met een postbusadres in Liberia, er eind juni 2,26 miljoen voor bood tijdens een veiling door de Antwerpse deurwaarder Marc ­Beerten.

Heel de zomer waren allerlei teams op het schip in het Hansadok in de weer om het schip op te knappen. Inmiddels werd het schip omgedoopt tot ‘Kassie’. Het vaart nu onder de vlag van het Caraïbische eilandstaatje Saint Kitts en Nevis. Na groen licht van de Belgische Havenstaatcontrole voer de Kassie vrijdagnamiddag rond 14.45u weg. Gisteren ging het met een wisselend slakkengangetje van 1,5 tot 8 knopen door de Golf van Biskaje. Volgens de website marinetraffic zou de Kassie op weg zijn naar de Turkse havenstad Yalova aan de voet van de Bosporusbrug. Daar liggen tal van scheepswerven, zoals de Besiktaswerf, gespecialiseerd in scheepsherstelling.

Over de nieuwe bestemming van de Kassie doen allerlei verhalen de ronde. Gezien de vele inspanningen is het zeker dat de koper het opnieuw in de vaart wil brengen. Volgens sommigen zou de Kassie omgebouwd worden om vluchtelingen in de Middellandse Zee op te pikken.