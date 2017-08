Thibaut Courtois: “Alleen Hazard zelf weet hoe het met zijn enkel is”

Thibaut Courtois denkt dat zijn Chelsea-teamgenoot Eden Hazard nog niet echt klaar is om al op topniveau te acteren. “Maar de enige die weet hoe het met de enkel van Hazard is, is Hazard zelf”, verklaarde de doelman maandag na de training van de Rode Duivels in Tubeke.

“Als het nodig is, zal Eden wel kunnen spelen tegen Gibraltar. Hij heeft immers al met de beloften hervat, maar ik denk niet dat hij al het niveau heeft om een belangrijke match met inzet af te werken. Laten we niet vergeten dat hij zijn enkel brak en de voorbereiding miste. Hij zal nog matchritme moeten opdoen. We mogen niet verwachten dat hij nu meteen de beste wedstrijd in zijn carrière zal spelen. Op training gaat het goed. Hij voelt zich beter en beter. Hoe dan ook is het de coach die beslist of hij zal spelen of niet.”

“Eden houdt ervan om voor zijn land te spelen. Als hij zich goed voelt, zal hij willen spelen. Zelf had ik vorig seizoen ook last van een enkelblessure. De club wilde dat ik tegen Manchester speelde, maar ik voelde me nog geen honderd procent en dan is het beter om je plaats aan iemand anders te laten. Hazard zal de coach na de trainingen wel laten weten hoe hij zich voelt.”

Courtois reageerde ook op de niet-selectie van Radja Nainggolan. “Dat is een keuze van de trainer. Hij maakt de selectie, beslist welke spelers hij nodig heeft en welke niet. We zijn allemaal profs en moeten zo’n beslissingen kunnen accepteren. Radja vormt zeker geen probleem binnen de groep. Hij werkt ernstig en zet zich altijd volledig in op training. Het is altijd een plezier om met hem te spelen.”