Jani Kazaltzis neemt ‘vastgeroeste’ Christoff en Lindsay onder handen

Het tiende seizoen van het Vijf-programma Zo Man zo Vrouw start met een ‘zo broer zo zus’-aflevering. Daarin neemt stilist Jani Kazaltzis schlagerzangers Christoff (41) en Lindsay (39) onder handen.

Met negen succesvolle seizoenen, goed voor 81 geslaagde gedaanteverwisselingen, is Zo Man zo Vrouw het langstlopende Vijf-programma van eigen makelij. Om dat te vieren, pakt Jani Kazaltzis in het tiende seizoen een paar bekende duo’s aan. In de eerste aflevering, die op donderdag 7 september te zien is, mag je van Zo Broer zo Zus spreken: Jani duikt in de kleerkasten van Christoff en Lindsay De Bolle, twee succesvolle schlagerzangers.

Bij de zwangere Lindsay is Jani onder de indruk van de grootte en de ordelijkheid van haar kleerkast. Bij Christoff hangt alles ook netjes, Jani vindt er zelfs een exclusief item dat hem stikjaloers maakt.

Terwijl Christoff vindt dat zijn zus te klassiek en te “poppemie” gekleed loopt en haar meer als een diva wil zien, vindt Lindsay dat haar broer te opvallende blazers draagt en wat stoerder mag zijn. Broer en zus geven toe dat ze vastgeroest zijn in hun kledinggewoontes.