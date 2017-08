Maker van ‘Het Huis’ komt met heftig nieuw programma: “Ik geloof in kijken met je vingers opengesperd voor je gezicht.”

Een programma dat een natte dweil rond je gezicht slaat en vervolgens een warme deken aanbiedt: dat is Bargoens, een documentairereeks over acht mensen die elk hun gevecht leveren. Bargoens is gemaakt door Eric Goens, de man van Het Huis en Kroost: “Ik geloof in televisiekijken met je vingers opengesperd voor je gezicht.”