Geel - Vier kerken in Geel en Lichtaart (Kasterlee) kregen bezoek van metaaldieven. Die rukten er telkens de koperen regenpijpen van de muren. De plaag komt overgevlogen uit Nederland.

Het bestuur van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Lichtaart stelde zondag vast dat onbekenden delen van de regenpijpen van de buitenmuren hadden getrokken. Het is het recentste feit in een kleine golf van metaaldiefstallen, ...