Turnhout - De Turnhoutse Tinne Mertens woont met haar man Jouke Jan Bol in Houston. Gelukkig in een wijk die minder getroffen wordt door de waterellende die de orkaan Harvey heeft veroorzaakt. Al is het ook voor hen behelpen.

Tinne Mertens werkt als postdoctoraal onderzoeker in het Medical Center in Houston. Dat is de grootste stad van de Amerikaanse staat Texas, waar de voorbije 24 uur meer regen viel dan in het voorbije ...