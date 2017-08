Logistieke groep Van Moer breidt uit en neemt deel terminal rechteroever over

De snel groeiende logistieke Van Moer Group neemt het belang van NMBS Logistics in de ATO-terminal op rechteroever over. Daarmee verlaat Van Moer niet alleen voor het eerst de Waaslandhaven, maar verwerft hij ook voor het eerst een kade.

Associated Terminal Operators (ATO) werd elf jaar geleden opgericht als een 50/50-joint venture tussen de grootste Belgische mouterij, Boortmalt, en NMBS Logistics. Boortmalt zet sindsdien, als dochter van het Franse Axéréal, zijn expansie verder en investeert fors in de Antwerpse haven.

Het verzelfstandigde NMBS Logistics werd onlangs omgedoopt in Lineas. Dat trok zich eerder al terug uit bijvoorbeeld een terminal in Luik. Nu stoot Lineas/NMBS Logistics ook zijn 50% in ATO af. Voor een niet genoemd bedrag neemt Jo Van Moer de aandelen over.

Vorig jaar draaide ATO een omzet van zowat 15 miljoen euro, met gemiddeld 65 werknemers. Voor Van Moer is de overname “een perfecte match”. Zowel Boortmalt als Van Moer heeft immers groeiplannen. Op de kilometer lange kade (en een concessie van 17,5 hectare) zal Van Moer op zijn helft vooral containers behandelen.

Vorig jaar behandelde ATO naar eigen zeggen al 500.000 TEU (standaardcontainers), vooral aangevoerd door binnenschepen. Boortmalt is daar de grootste klant. Tegelijk zetten acht lijnen daar ook hun lege containers af. Onder meer Maersk, CMA CGM, UASC, K-Line.

Van Moer Logistics heeft nu al een eigen lichterdienst, iBarge, met vier binnenschepen. Die zullen nog meer grotere volumes containers ophalen in de haven, terwijl de kleinere vrachten per vrachtwagen verdeeld zullen worden.

Volgende week neemt Van Moer een vijfde binnenschip in gebruik. Dat zal – na inkorting voor de sluizen op de Leuvense vaart – vanaf 2018 afval van Leuven en Vilvoorde ophalen en het naar de Indaver-centrale in Kallo brengen.