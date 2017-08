Heist-op-den-Berg - Na twee jaar bouwen is de scholencampus van het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg helemaal klaar. Vanaf vrijdag volgen in de Biekorfstraat zo’n 1.500 leerlingen les.

Het gaat om een gigantisch project, dat zo’n 35 miljoen euro waard is. Maar daar komt heel wat voor in de plaats. Een jaar geleden werden al de gebouwen van de bovenbouw in gebruik genomen, zij het tijdelijk ...