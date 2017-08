Moeder Martine Hallemans over zoon Kristof Calvo: “Hij was teleurgesteld toen hij niet werd uitgeroepen tot beste parlementslid”

Antwerpen -

Een moeder die in de voetsporen treedt van haar zoon, dat hadden ze in de politieke stiel – niet zelden een job van vader op zoon – nog niet gehad. Martine Hallemans volgde haar zoon Kristof Calvo richting Groen. De goedlachse spraakwaterval uit Blaasveld wil bescheiden ­beginnen en mikt volgend jaar opnieuw op een plaatsje in de Willebroekse gemeenteraad. Als de Willebroekse groenen volgend jaar al een complete lijst kunnen indienen, zullen ze al tevreden zijn. “Toen Kristof hier nog woonde, was dat nochtans geen probleem.”