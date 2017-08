Anderlecht haalt nieuwe spits en bevestigt vertrek van toptalent Svilar

Anderlecht laat het jonge keeperstalent Mile Svilar vertrekken naar Benfica. Dat bevestigde paars-wit maandagavond op de clubwebsite. De Brusselaars leggen met de Sloveen Robert Beric ook een nieuwe spits vast.

Het vertrek van Svilar hing al langer in de lucht: het 18-jarige toptalent en jeugdinternational aasde op een basisplaats bij Anderlecht, maar die kon of wilde coach René Weiler hem niet garanderen. Manager Herman Van Holsbeeck probeerde nog een vergelijk te vinden met de entourage van Svilar door hem een gericht stappenplan aan te bieden, maar daar kon die laatste zich niet in vinden. Anderlecht verkoopt de jonge doelman daarom nu aan de Portugese topclub Benfica.

Svilar ondertekende bij de Portugese kampioen een contract voor vijf seizoenen, hij krijgt er het rugnummer 1. Een transferprijs is officieel niet bekend, maar er is sprake van een transfersom van 5 miljoen euro en een percentage op doorverkoop. Anderlecht trok vorige week al de 23-jarige Nederlander Boy de Jong aan als vervanger .

Mile Svilar Foto: Photo News

Beric moet scoringsprobleem oplossen

Nog niet officieel rond, maar slechts een kwestie van tijd: de komst van een nieuwe spits naar het Constant Vanden Stock-stadion. Robert Beric wordt voor één seizoen gehuurd (zonder aankoopoptie) van het Franse Saint-Etienne. De deal wordt normaliter dinsdag afgerond nadat de spits zijn medische tests aflegt.

Beric moet het scoringsprobleem van Anderlecht helpen oplossen. Nochtans is de 26-jarige Sloveense international (1m85 , 77 kg) een hardwerkende spits, maar geen doelpuntenmachine. In twee seizoenen in de Ligue 1 scoorde hij 9 doelpunten.