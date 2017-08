US OPEN. Wimbledonwinnares Muguruza op een drafje naar tweede ronde, Kvitova heeft het moeilijker

Wimbledonwinnares Garbine Muguruza (WTA-3) heeft zich maandag in New York probleemloos voor de tweede ronde van het US Open geplaatst. De 23-jarige Spaanse was na 1 uur en 3 minuten klaar met de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA-64). Het werd 6-3 en 6-0.

De volgende tegenstandster voor Muguruza komt uit het duel tussen de Chinese Duan Ying-Ying (WTA-92) en de Amerikaanse kwalificatiespeelster Claire Liu (WTA-295). Toernooiwinst in Flushing Meadows kan Muguruza de eerste plaats op de wereldranglijst opleveren. Bij vier vorige deelnames geraakte ze echter nooit verder dan de tweede ronde.

De 27-jarige Tsjechische Petra Kvitova, winnares van Wimbledon in 2011 en 2014, stootte ook al naar de tweede ronde door. Zij had meer moeite met de Servische Jelena Jankovic (WTA-68), voormalig nummer een van de wereld en US Open-finaliste in 2008. In anderhalf uur werd het tweemaal 7-5. Om een plaats in de zestiende finales neemt Kvitova het op tegen de Française Alizé Cornet (WTA-46). Die schakelde de Britse Heather Watson (WTA-74) met tweemaal 6-4 uit.