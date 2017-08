Kermis laat kinderen uitblazen na start schooljaar

Herentals - De jaarlijkse septemberkermis start naar goede gewoonte wanneer de kinderen maar net weer in de schoolbanken zitten. Ook dit jaar gaat die in het laatste weekend gepaard met een speciale kermisrommelmarkt.

De Septemberkermis palmt dit jaar van 2 tot 11 september de Grote Markt in. Parkeren is vanaf midden deze week niet meer mogelijk op het marktplein. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 2 september om 18u in de Lakenhal. Na de opening is er een rondgang onder muzikale begeleiding van Fanfare De Noorderzonen.

Het kermiscomité, het stadsbestuur en de vzw Toerisme Herentals zorgen voor enkele leuke extra's. Zo staat er op woensdag 6 september een infostand aan de Lakenhal, waar kinderen tussen 14u en 17u een ingekleurde tekening kunnen inruilen voor kortingskaartjes. Het stadsbestuur verdeelt de blanco tekeningen via de Herentalse scholen. U kunt de tekening ook hier afprinten.

Verder is er dit jaar een kermisrommelmarkt op zondag 10 september van 14u tot 18u. Wie wil deelnemen, schrijft zich vóór woensdag 6 september in via www.herentals.be/rommelmarkt of met het inschrijvingsformulier, dat u vindt in het administratief centrum. Op maandag 11 september wordt de kermis afgesloten met een familiedag.