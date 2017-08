Antwerpen / Deurne / Linkeroever -

De Antwerpse openluchtzwembaden doen het dit jaar slechter dan vorig jaar. De Boekenbergzwemvijver in Deurne en De Molen in Linkeroever konden deze zomer minder volk lokken. Vooral in de maand augustus was het bezoekersaantal erg laag. De boosdoener is het wisselvallig weer.