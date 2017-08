Antwerpen -

De Antwerpse uitvaartsector vraagt om duidelijke regels voor de tewaterlating van urnen in de Schelde. Vier maanden geleden maakte schepen van Erediensten Caroline Bastiaens bekend, dat het voortaan toegestaan is om biologische urnen in de Schelde neer te laten. Maar hoe en waar dat precies mag, is verre van duidelijk.