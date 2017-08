VTM-nieuwsanker Elke Pattyn bevallen van zoontje: “Even aanspekken in couveuse”

VTM-nieuwsanker Elke Pattyn heeft geweldig nieuws. Geen berichten vanuit de internationale media deze keer, maar een nieuwsfeitje uit eigen huis. De 36-jarige uit Antwerpen is bevallen van haar tweede kindje: een zoontje, Charlie.

“Charlie is wat te vroeg gekomen en gaat even aanspekken in de couveuse, maar hij is gezond en nog geweldiger dan we hoopten“, schrijft ze op haar Facebookpagina.

Charlie is het tweede kindje samen met haar man André Berger. Samen kregen ze in 2015 al een dochtertje, Julie.