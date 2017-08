Weinig Antwerpenaren zullen hem gespot hebben, maar regisseur Clint Eastwood was maandag heel even in Antwerpen terwijl hij op de Thalys zat om te draaien voor zijn nieuwe film 15:17 to Paris.

Twee keer twee minuten, langer was het niet maar Clint Eastwood heeft dan toch even stilgestaan op het station van Antwerpen Centraal. Om half tien vanmorgen reed de speciaal afgehuurde Thalys richting Amsterdam en om half vier reed de hogesnelheidstrein weer terug naar Parijs.

“Vorige week hadden we bericht gekregen dat er filmopnames zouden zijn deze week”, vertelt een conducteur die anoniem wil blijven. “Blijkbaar zijn alle reizigers die die trein geboekt hadden gecontacteerd om hun reis te vervroegen of te verlaten. Dan weet je al dat het een grote productie moet zijn. Vanmorgen heeft een collega Clint Eastwood herkend.”

De 86-jarige oud-acteur regisseert een film over de verijdelde aanslagen in de Thalys in 2015. Twee Amerikaanse soldaten en een student, Spencer Stone, Alek Skarlatos en Anthony Sadler, hoorden iemand een wapen laden in het toilet en konden de man overmeesteren. Daardoor werd meer dan waarschijnlijk een bloedbad vermeden. De helden spelen overigens zichzelf in de film.

Zowel bij de NMBS als bij Thalys mag niemand commentaar geven op de filmopnames. Volgens een conducteur zat Clint Eastwood maandagochtend in rijtuig 11. ’s Middags werd hij niet gesignaleerd tijdens de korte tussenstop in Antwerpen.