Plastic wegwerpzakjes verboden? Deze boodschappentassen zijn hip en duurzaam

Op 1 september begint niet alleen het nieuwe schooljaar, de start van de nieuwe maand betekent in België ook dat Brusselse handelaren geen plastic wegwerpzakjes meer mogen uitdelen aan hun klanten. Een boodschappentas mag uiteraard wél: tien hippe en duurzame exemplaren.

Vorig jaar kondigde Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) aan dat alle winkeliers vanaf 1 september 2017 geen plastic wegwerpzakjes meer mogen aanbieden aan de kassa. Het verbod is een maatregel in het kader van een Europese richtlijn, die het gebruik van plastic drastisch wil verminderen. Volgens die richtlijn zouden Europese lidstaten het gebruik van plastic zakjes tegen 2019 moeten terugdringen tot jaarlijks 90 zakjes per inwoner. In 2025 zouden dat maximum nog maar 40 zakjes mogen zijn.

1. Reisenthel - 44,95 bij Bol / 2. Handed by Safe - 41.50 euro bij Blokker / 3. Kipling - 29,90 euro via Monamode / 4. Kitsch Kitchen - 32,50 euro via Kitsch Kitchen / 5. Hema - 2 euro / 6. H&M - 19,99 euro / 7. boodschappennetje - 4,95 euro via sebio.be / 8. Veritas - 2,99 euro / 9. Ikea - 1,99 euro / 10. Rixx trolley - 59,95 euro via Collishop

Het verbod zal de meeste plastic zakjes al filteren uit onze hoofdstad, maar hier en daar kunnen ze nog opduiken. Plastic zakjes mogen tot 1 september 2018 immers wel nog gebruikt worden om groenten, fruit en voedsel dat kan lekken in te verpakken. Winkeliers die nog met een voorraad plastic zakjes zitten, mogen ze nog tot november uitdelen. In Wallonië geldt een verbod op deze zakjes al sinds eind vorig jaar. In maart kwam er in Waalse supermarkten ook een verbod op de zogenaamde ‘flodderzakjes’ om fruit en groenten in te verpakken. In Vlaanderen pleit minister Joke Schauvliege (CD&V) momenteel voor een totaalverbod, al heeft ze haar plan nog niet kunnen concretiseren.