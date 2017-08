Inbreker van jeugdhuis De Faar gevat

Meerhout - De politie heeft eind vorige week een inbreker van jeugdhuis De Faar in Meerhout kunnen strikken. Die is intussen door de onderzoeksrechter in Turnhout aangehouden.

Twee jongemannen drongen donderdagavond de gebouwen van jeugdhuis De Faar in de Meerhoutse Sportlaan binnen. Maar ze werden op heterdaad betrapt toen ze in persoonlijke spullen van jeugdhuisbezoekers zaten te neuzen en namen de benen.

De buit die ze mee gegritst hadden, wierpen ze tijdens hun vlucht weg. De getuigen konden van de indringers een persoonsbeschrijving geven, waarop de politie een van de twee verdachten in de buurt kon oppakken.

Het gaat om een twintiger uit Nederland, die door het parket voor de onderzoeksrechter in Turnhout werd gebracht. Die heeft de jongeman aangehouden. Het voertuig van de dieven dat in Meerhout was achtergelaten, werd in beslag genomen.