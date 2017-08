Analist Eddy Snelders: “Antwerp legt als promovendus prachtig parcours af”

Antwerp is als promovendus fantastisch aan het seizoen begonnen. Waar gaat dat eindigen? ATV vroeg het aan voetbalanalist Eddy Snelders.

“Antwerp heeft als promovendus al een fantastisch parcours afgelegd”, zegt Snelders in de ATV-studio. “Coach Laszlo Bölöni heeft de ploeg fysiek goed klaargestoomd en de spelers vormen een goed geheel. Ze vechten voor elkaar en tegelijk groeit het zelfvertrouwen en enthousiasme week na week. We wisten dat de supporters van Antwerp sowieso al voor een prachtige sfeer zouden zorgen, maar door zo te spelen hebben ze de fans alleen maar warmer gemaakt.”

De Great Old gaat volgens Snelders een zorgeloos seizoen tegemoet. “En dat is iets waar ze vooraf niet zomaar van uitgingen. Play-off 1 is nog altijd moeilijk, zeker omdat topploegen als Anderlecht en Gent normaal nog opschuiven in het klassement, maar Antwerp is wel op weg om een zorgeloos seizoen te draaien.”

Ondertussen mogen de Antwerp-fans wel dromen. “Het is voorlopig een momentopname, maar dat dachten we met Leicester City ook”, knipoogt Snelders. Het Engelse Leicester City begon twee jaar geleden ook heel sterk aan het seizoen. Iedereen dacht dat ze wel zouden terugzakken, maar uiteindelijk werden de club wel onverwacht kampioen in de Premier League.