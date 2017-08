Froome denkt aan WK tijdrijden, maar neemt zeker niet deel aan wegrit

Chris Froome, momenteel leider in de Vuelta, ontbreekt in september in de wegrace van het WK wielrennen in het Noorse Bergen. Dat maakte Froome maandag bekend tijdens de rustdag van de Spaanse wielerronde. Froome wil wel deelnemen aan de ploegentijdrit en eventueel ook aan de individuele tijdrit.

“Als ik na de Ronde van Spanje nog altijd de goede vorm heb, zal ik graag de ploegentijdrit rijden en eventueel de individuele tijdrit, maar de wegrace sla ik zeker over. Het parcours is niet op mijn lijf geschreven, dus dan geef ik liever een andere renner de kans”, liet Froome optekenen.

Froome reed voor het laatst de WK in 2013. Hij pakte in Florence toen brons met Sky in de ploegentijdrit en viel uit tijdens de wegrace. In 2009 deed hij voor het laatste mee aan de WK-tijdrit. De viervoudig Tourwinnaar eindigde destijds in Mendrisio als zeventiende.

De wereldkampioenschappen wielrennen worden dit jaar van 17 tot en met 24 september georganiseerd in het (heuvelachtige) Noorse Bergen. Het begint met de ploegentijdrit op de eerste zondag, woensdag staat de individuele tijdrit gepland en de wegrit is de traditionele afsluiter.