DVD. Rebecka Martinsson

In de schaduw van grote namen uit de Scandinavische misdaadliteratuur (Henning Mankell, Jo Nesbo, Karin Fossum, Anders Roslund, Liza Marklund, enz) timmert ook de Zweedse Asa Larsson gestaag aan een mooi oeuvre

Vier van haar romans met juriste Rebecka Martinsson in de hoofdrol zijn nu gebundeld in een dvd-box. De verhalen spelen zich af in het soms feeërieke, dan weer onherbergzame Noord-Zweedse plaatsje Kiruna, waar Rebecka vanuit Stockholm in het eerste verhaal naartoe is getrokken voor de uitvaart van een vriendin. Dat bezoek krijgt evenwel een pijnlijke wending, Rebecka’s vriendin blijkt te zijn vermoord. Samen met de lokale recherche start Rebecka, die zelf ook in Kiruna opgroeide, een speurtocht naar de moordenaar. Een niet altijd even gemakkelijk onderzoek, want Rebecka’s verleden is ook niet van geheimen gespeend. Mooie, kwaliteitsvolle serie!

Lumière