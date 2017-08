Dit is wel het laatste dat je wil zien wanneer je aan het douchen bent

Stel je voor: je staat in de douche je haar te wassen, je kijkt even naar boven en plots zie je iets kronkelen in de plafondlamp. Het overkwam vorige zondag een vrouw in de Australische voorstad Noosaville.

Niet veel later kreeg slangenvanger Luke Huntley een paniekerig telefoontje van de vrouw. Hij ging meteen ter plaatse en trof in de plafondlamp een anderhalve meter lange python aan.

“Ik werd opgeroepen naar een huis in Noosaville om een python te vangen die zich een weg had gebaand tot in de plafondlamp in een badkamer”, klinkt het. “Stel je eens voor dat je dit plots boven je hoofd ziet wanneer je aan het douchen bent of op toilet zit.”

In amper tien minuten tijd stond de man op een stoel om het dier te pakken. “Die lamp bleek verbonden te zijn met een luchtkanaal. Het was een zeer warm plekje. Ideaal voor een slang dus. Ik had geluk dat deze kleine vriend in een goed humeur was en zich makkelijk liet vangen”, klinkt het nog.

Na de vangst liet Huntley het dier weer vrij in een bosrijk gebied in de buurt.