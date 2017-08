VS zetten 1.000 bijkomende troepen in door aanhoudende overstromingen in Texas

De Texaanse gouverneur Greg Abbott heeft zondagavond op Twitter aangekondigd 1.000 extra troepen van de National Guard in te zetten om het noodweer in Houston het hoofd te bieden. Het waterpeil blijft er immers stijgen, als gevolg van de overstromingen door de tropische storm Harvey.

Scholen, luchthavens en flatgebouwen in Houston hebben het bevel gekregen om maandag dicht te blijven. In sommige wijken komt het water inmiddels op borsthoogte.

In de county Fort Bend, op een vijftigtal kilometer van Houston, moesten meer dan 50.000 mensen geëvacueerd worden omdat de rivier Brazos deze week een recordpeil van 18 meter zal bereiken.

Ingenieurs van het Amerikaanse leger laten water vrij aan de dammen Addicks en Barker, in het westen van de stad. “Beide reservoirs stijgen meer dan 15 centimeter per uur”, zegt regiocommandant Lars Zetterstrom in een verklaring. “Als we nu het water niet laten wegstromen, zal het volume ongecontroleerd water rond de dammen groter zijn en een grotere impact op de omliggende woongebieden hebben”, legte hij uit.

Zetterstrom verwacht wel dat de dammen zullen standhouden, waardoor een catastrofe zoals bij orkaan Katrina voorkomen kan worden. Die laatste veroorzaakte in 2005 allesvernietigende overstromingen in New Orleans, waarbij zo’n 1.800 mensen omkwamen.

Harvey kwam vrijdagavond aan land in Texas als een orkaan van categorie vier, maar evolueerde inmiddels naar een tropische storm.

Volgens het National Hurricane Center (NHC) zal de storm zich maandag langzaam terugtrekken naar het midden van de Texaanse kust, en dinsdag tot voor de kust waar hij opnieuw krachtiger zal worden. Volgens CNN zal de storm woensdag via Galveston Houston weer intrekken.

