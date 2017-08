Alleen rijksregisternummer nodig voor onlineaankoop abonnement De Lijn

Brussel - Wie online een abonnement van De Lijn wil kopen, hoeft niet langer op zoek te gaan naar zijn identiteitskaartlezer en pincode. Voortaan volstaat het rijksregisternummer. Een primeur voor het openbaar vervoer in België, zo meldt De Lijn maandag.

Op basis van het rijksregisternummer (dat je onder meer op je identiteitskaart kan terugvinden) haalt de openbaarvervoermaatschappij zelf de nodige gegevens op om het abonnement in orde te brengen. De aanvrager moet nog enkele zaken invullen zoals mailadres en startdatum van het abonnement, en uiteraard betalen. Een week later zit het abonnement in de bus.

Momenteel zijn alle abonnementen (1 maand, 3 maanden, 1 jaar) online beschikbaar voor gebruikers tot en met 64 jaar.

“Door ons verkoopproces te bouwen rond het rijksregisternummer, winnen meer dan 400.000 abonnees een hoop tijd”, zegt de directeur-generaal van De Lijn, Roger Kesteloot, in een persbericht. “Ze moeten niet meer naar het gemeentehuis, de fotograaf en de Lijnwinkel om een abonnement te kunnen kopen. Dat kan nu allemaal met het rijksregisternummer, enkele gebruiksgegevens en een paar muisklikken.”

De Lijn verwacht dat dankzij de nieuwe methode meer mensen hun abonnement online zullen kopen. Vorig jaar ging het om 7 procent. Achtenzestig procent van de abonnementen werd in een Lijnwinkel afgehaald, en 25 procent werd via overschrijving betaald.

