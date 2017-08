Zo ziet Heidi Klum eruit, voor én na de make-up

Heidi Klum mag dan wel de Duitse schone bij uitstek zijn, ook aan haar is er 'werk' voor ze in een televisieprogramma verschijnt. Voor ze in haar juryzitje van 'America Got Talent' gaat zitten, ondergaat ze een make-upsessie die ongeveer een halfuurtje duurt. Ze deelde daarvan zelf een transformatievideo op Instagram.

Heidi Klum is ondertussen 44 geworden, maar spat nog altijd van het scherm. Al wordt de natuur wel een handje geholpen soms. Zo wordt ze net zoals de andere juryleden van 'America Got Talent' voor de aanvang van de opnames onder handen genomen door een make-upartieste, maar zij is wel zo eerlijk om van haar transformatie eens een video te delen.

Het mag duidelijk zijn dat er heel wat werk in kruipt voor ze in het juryzitje plaats mag gaan nemen. Terwijl de kapper zich over haar haar ontfermt, is een make-upartieste druk in de weer met haar gezicht en dat alles duurt ongeveer een halfuurtje. Maar het resultaat mag er uiteindelijk wel zijn.

