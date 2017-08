Ook Kevin De Bruyne mist Radja Nainggolan bij Rode Duivels: “Hij verdient altijd om bij nationale ploeg te zijn”

28 Rode Duivels starten vanavond in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen voetbaldwerg Gibraltar (donderdag 31 augustus om 20u45 in Luik) en Griekenland (zondag 3 september om 20u45 (Belgische tijd) in Athene). Het feit dat Radja Nainggolan door bondscoach Roberto Martinez niét werd opgeroepen, blijft nazinderen. Kevin De Bruyne mengde zich nu ook in de discussie. En hoewel hij als ploegspeler duidelijk zijn woorden wikte en woog voor de camera, werd in een interview bij Eleven Sports duidelijk dat De Bruyne de excentrieke middenvelder wel weet te appreciëren: “Hij verdient altijd om bij de nationale ploeg te zijn.”

Radja Nainggolan werd door bondscoach Roberto Martinez voor het eerst sinds eind vorig jaar uit de selectie gelaten. “Op basis van een ontgoochelende periode en zeker geen disciplinaire maatregel”, aldus de bondscoach, die daarmee ontkent dat het iets te maken zou hebben met het feit dat de middenvelder van AS Roma te laat was voor een theoretische voorbereiding. In een eerste reactie stelde Nainggolan zich niet langer beschikbaar voor de nationale ploeg, maar krabbelde intussen al terug en laat de deur op een kier. Wat wel vaststaat, is dat de relatie tussen de bondscoach en Nainggolan onder hoogspanning staat.

“Ik denk dat Radja al jaren op een super hoog niveau speelt bij AS Roma, dus in dat opzicht denk ik wel dat hij altijd verdient om bij de nationale ploeg te zijn”, is Kevin De Bruyne duidelijk aan Eleven Sports. “Wij weten niet of het iets persoonlijks is of niet. Wij beslissen ook niet wie wordt opgeroepen en wie niet, dat is de keuze van Martinez.”

Nieuwe rol bij City

De Bruyne zelf won zaterdag al met Manchester City tegen Bournemouth en kwam zondag al naar België voor een babybezoek bij een vriend. Hij pikte meteen ook een wedstrijd van OH Leuven mee en hield daar ook een (kort) interview waaruit blijkt dat hij zichzelf goed voelt:

“Ik heb eindelijk nog eens een goede voorbereiding achter de rug, de vorige jaren had ik ook altijd veel minder vakantie en dat maakt ook wel een verschil. Bij City speel ik tegenwoordig wat lager waardoor ik in drie wedstrijden nog niet kon scoren maar mijn rol is nu anders en mijn matchen zijn goed. De mensen verwachten van De Bruyne als aanvallende middenvelder dat hij moet scoren en assists geven maar ik weet wat ik de ploeg bijbreng en wat mijn rol is.”

Over het tweeluik met de Rode Duivels is De Bruyne duidelijk: “Gibraltar mag uiteraard geen probleem vormen maar Griekenland zal niet gemakkelijk worden. We kunnen al voorspellen hoe die wedstrijd zal verlopen: de andere ploeg zal verdedigen, iets wat ik ook altijd gewoon ben van bij City. Maar zij moeten nu wel meer komen dan wij.”

Hazard wel present, welgekomen afwisseling voor Liverpool-Belgen

Eden Hazard is de opvallendste naam in de selectie van bondscoach Roberto Martinez. De 26-jarige aanvoerder traint na een rechterenkelbreuk nog maar sinds medio augustus terug mee bij Chelsea en speelde dit seizoen nog geen minuut in officiële wedstrijden. Door zijn sterspeler ook uit de selectie voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Everton te laten, leek Chelsea-coach Antonio Conte druk te zetten op Martinez om Hazard niet te laten spelen met de Duivels. Na de wedstrijd bleek Conte echter bijgedraaid te zijn en vertelde hij dat het “een goede zaak is dat Eden met de Belgische nationale ploeg kan trainen om daarna zelfs misschien te kunnen spelen tegen Gibraltar”. Opvallend, want vrijdag klonk het helemaal anders bij de Italiaanse coach en leek hij niet happig te zijn om Hazard te laten vertrekken. Het gesprek van zaterdag tussen de beide coaches heeft Conte klaarblijkelijk van mening doen veranderen. Hazard sluit dus maandag aan, maar voorlopig is het nog onduidelijk of hij effectief speelklaar geraakt voor het tweeluik.

Foto: Photo News

Voor enkele Duivels komt de interlandbreak eraan als een welgekomen afwisseling. Simon Mignolet en Divock Origi werden zondag niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Liverpool voor de topper tegen Arsenal. Vooral in het geval van Mignolet was dat zeer verrassend, de doelman had een uitstekende competitiestart achter de rug. Volgens Liverpool-coach Jürgen Klopp is het echter niet meer dan “een rustperiode”: “De volgende wedstrijd staat Simon weer in het doel. Maar ook voor een keeper is het belangrijk af en toe even rust te nemen. We hebben drie goede keepers, af en toe krijgt ook iemand anders de kans. Simon was niet blij met mijn beslissing, maar hij staat er altijd, is solide en laat het nooit afweten. Hij kende een uitstekende voorbereiding en heeft wat dat een betreft een voordeel ten opzichte van de andere twee. Als er niets gebeurt, is het honderd procent zeker dat Simon keept tegen Manchester City, volgende zaterdag.”

Een swingend Liverpool haalde het overigens met 4-0. Ook in aanvallend opzicht zit het dus goed bij The Reds, wat geen goed nieuws is voor Origi. Roberto Martinez vertelde vrijdag al “bezorgd te zijn” over Origi. “Hij is op een leeftijd gekomen waarop je moet spelen, hij zit in een frustrerende positie bij zijn club, maar het is niet aan mij om te beslissen of hij weg moet.”

Foto: REUTERS

Bij Everton zat Kevin Mirallas dan weer niet in de selectie, volgens coach Ronald Koeman was er probleem met zijn houding en gaat het niet om een nakende transfer. Eerder werd de winger in verband gebracht met zijn ex-club Olympiakos. Nacer Chadli aast mogelijk wel nog op een transfer bij WBA, waar hij zondag weer de hele wedstrijd op de bank bleef. Intussen ziet hij transfer deadline day wel met rasse schreden naderen. Ook Leander Dendoncker heeft nog transferzorgen aan het hoofd, de middenvelder stond zondag niet op het wedstrijdblad bij Anderlecht voor de topper tegen AA Gent (0-0).