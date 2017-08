Celebs Flink wat bloot en andere opvallende looks op de rode loper van de MTV VMA's

Nicki Minaj koos voor een felroze latexjurk die weinig aan de verbeelding overliet, Paris Jackson kwam in haar ondergoed en ook de jurk van Heidi Klum liet behoorlijk wat bloot zien. De toon was meteen gezet op de rode loper van de Video Music Awards, die MTV al sinds 1984 organiseert en waar wel vaker opvallende outfits te spotten vallen. Enkel Pink viel wat uit de toon, maar dan wel op een positieve manier. Zij kwam met haar man en dochtertje naar de awarduitreiking en allen droegen ze voor de gelegenheid een kostuum. Hier zijn enkele van de meest extravagante looks.